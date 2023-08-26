Симоньян сообщила о просьбе Такера Карлсона взять интервью у Путина

22:56, 27 августа 2023, ПАИ

Американский политический тележурналист Такер Карлсон попросил об интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главного редактора RT Маргариту Симоньян.

«Такер – большой молодец. Он, кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным. Если бы вдруг кто-то услышал и донёс это до президента, было бы здорово», – рассказала она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Телеканал Fox News сообщил 24 апреля, что прекратил сотрудничество с Карлсоном, который был его самым популярным ведущим и неоднократно критиковал действия правительства США, в том числе политику безоговорочной поддержки Украины. В мае Карлсон объявил о готовящемся перезапуске своей авторской программы в соцсетях.