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Экономика

Выдачу кредитов в рамках «Сельской ипотеки» временно приостановили

Минсельхоз временно приостанавливает выдачу новых ипотечных кредитов по программе «Сельская ипотека», чтобы ограничить бюджетные расходы из-за повышения ключевой ставки ЦБ до 12 %. Об этом сообщило издание «Российская газета».

«Минсельхоз в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» реализует программу «Сельская ипотека». В связи с повышением ключевой ставки Банка России до 12 % и в целях недопущения превышения доведённых лимитов бюджетных обязательств уполномоченными банками временно приостановлена выдача новых ипотечных кредитов по данной программе. Выдача будет возобновлена после изменения текущей экономической ситуации», – сообщили в ведомстве.

Кредит по программе «Сельская ипотека» можно было использовать на покупку готового или строящегося дома у застройщика, квартиры в готовом или строящемся доме не выше пяти этажей, на строительство дома по договору подряда или своими силами по ставке от 0,1 до 3 % годовых. Ограничения по сумме кредита – 3 млн рублей, с исключениями для некоторых регионов. В Москве, Санкт-Петербурге и Московской области программа не действует. С 2020 года благодаря программе свои жилищные условия улучшили более 120 тысяч семей.

При этом Минсельхоз продолжает оказывать господдержку на развитие жилищного строительства и благоустройство домовладений. В 2023 году на это выделено 5,7 млрд рублей.

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