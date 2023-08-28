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Экономика

Стал известен рыночный диапазон зарплат в Псковской области

Какие зарплаты чаще всего предлагают работодатели в Псковской области, выяснили аналитики. Служба исследований hh.ru проанализировала более 6 000 вакансий, открытых в Псковской области за последние 30 дней. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе сервиса по СЗФО.

Фото: ПАИ

Так, рыночный диапазон предлагаемых зарплат в вакансиях для новых работников в Псковской области в июле-августе 2023 года составил 34 483 – 80 000 рублей. В сервисе отметили, что это заметно больше, чем год назад – летом 2022 года работодатели предлагали псковичам зарплату в диапазоне 30 000 – 63 218 рублей.

«А что же происходит с зарплатами тех, кто уже трудится? По данным, которые предоставляют сами компании-работодатели из регионов СЗФО, с января по июль индексацию в размере 7% от текущего дохода провели уже 49,4% компаний. Остальные работодатели пока только планируют подойти к этому вопросу. То есть зарплаты уже работающих граждан с начала года должны были вырасти на 7%, но коснуться это могло и переменной части, то есть бонусов или премий, которые люди получают, если выполнят план, поставленный руководством», – рассказали в hh.ru.

Руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова отметила, что в дальнейшем на территории региона ожидается рост предлагаемых зарплат, так как это напрямую связано с усилением дефицита кадров. «Бизнесу всех регионов СЗФО, как крупному, так и малому, для развития сегодня остро нужны люди, но «свободных рук» на рынке труда нет. И большинство работодателей в краткосрочной перспективе видят один выход из ситуации – «перекупать» специалистов. Сложность в том, что это происходит без связи с ростом производительности труда, что не способствует процветанию экономики», – подчеркнула она. 

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