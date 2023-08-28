Часть улицы Байкова в Пскове закроют для автомобилей

12:05, 28 августа 2023, ПАИ

С 28 по 30 августа с 8:00 до 17:00 в связи с проведением земляных работ на инженерных сетях теплоснабжения закрывается для движения участок улицы Байкова в районе пересечения с улицей Рокоссовского при движении от улицы Западной. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Для объезда предлагается использовать улицу Западную, Коммунальную и Рокоссовского.

Горожан просят учитывать эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.