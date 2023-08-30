Детская театральная мастерская «Гвозди» в Пскове объявляет новый набор

14:40, 28 августа 2023, ПАИ

Детская театральная мастерская «Гвозди» в Пскове объявляет новый набор. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

В студию приглашают ребят от восьми до 18 лет. «Занятия с профессиональными педагогами помогут ребёнку раскрыться, обнаружить новые таланты и преодолеть страх выхода на сцену. Студийцы знакомятся с актёрской профессией, с театральным закулисьем, изучают сценическую речь и совершенствуют пластику», – отметили в пресс-службе.

Прослушивание пройдёт 5 сентября. Мастерская находится во втором здании Псковского театра драмы (улица Пушкина, 13а) на третьем этаже.

Участникам необходимо прочитать художественный текст на свой выбор (прозаический отрывок, стихотворение, басня). В качестве необязательного дополнительного номера дети могут представить песню, танец или продемонстрировать мастерство владения музыкальным инструментом.

Дети будут заниматься два раза в неделю (вторник и четверг). Занятия в студии платные.

Запись на прослушивание и справки по телефону: 8-911-395-77-63 (директор мастерской Марина Николаева). Участников просят записаться на прослушивание до 1 сентября.