В Новоржевском районе завершился ремонт участка дороги, ведущей в Остров

18:56, 28 августа 2023, ПАИ

В Новоржевском районе завершился ремонт участка автомобильной дороги Остров – Новоржев общей протяжённостью 9,4 километра. Объект введён в эксплуатацию после ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Участок проходит через несколько населённых пунктов и обеспечивает проезд местных жителей к фельдшерско-акушерскому пункту в деревне Стехново Новоржевского района.

Ремонт трассы осуществлялся в два этапа. В прошлом году специалисты ГБУ ПО «Псковавтодор» отремонтировали и ввели в эксплуатацию 5,4 километра трассы, в этом году дорожники привели в нормативное состояние ещё четыре километра.

Отремонтировали изношенное дорожное полотно, выполнили работы по восстановлению укреплённой части обочин и виражей, водоотвода с проезжей части, укрепили обочины. Привели в порядок пересечения и примыкания, водопропускные трубы. Краской и термопластиком нанесли дорожную разметку. В двух населённых пунктах – деревнях Губкино и Осинкино – починили остановочные комплексы.

На ремонт потратили более 144 млн рублей, средства выделили из областного бюджета.