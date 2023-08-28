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В Новоржевском районе завершился ремонт участка дороги, ведущей в Остров

В Новоржевском районе завершился ремонт участка автомобильной дороги Остров – Новоржев общей протяжённостью 9,4 километра. Объект введён в эксплуатацию после ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Участок проходит через несколько населённых пунктов и обеспечивает проезд местных жителей к фельдшерско-акушерскому пункту в деревне Стехново Новоржевского района.

Ремонт трассы осуществлялся в два этапа. В прошлом году специалисты ГБУ ПО «Псковавтодор» отремонтировали и ввели в эксплуатацию 5,4 километра трассы, в этом году дорожники привели в нормативное состояние ещё четыре километра.

Отремонтировали изношенное дорожное полотно, выполнили работы по восстановлению укреплённой части обочин и виражей, водоотвода с проезжей части, укрепили обочины. Привели в порядок пересечения и примыкания, водопропускные трубы. Краской и термопластиком нанесли дорожную разметку. В двух населённых пунктах – деревнях Губкино и Осинкино – починили остановочные комплексы.

На ремонт потратили более 144 млн рублей, средства выделили из областного бюджета.

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