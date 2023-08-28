Конкурс «Наставник года» с фондом 400 тысяч рублей стартует в Пскове
Конкурс «Наставник года» с фондом 400 тысяч рублей стартует в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Борис Елкин отметил, что конкурс проводится как для опытных педагогов, так и для тех, кто только начинает свой путь в профессии. «Он пройдёт уже в этом году, результаты подведём к Дню учителя. Обязательно принимайте участие!» – написал глава города.
Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников на традиционном августовском педсовете поставил перед учителями несколько задач. Кроме того, правительство Псковской области и Российское общество «Знание» подписали соглашение о сотрудничестве.
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