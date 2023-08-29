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Общество

До +23 градусов ожидается в Пскове сегодня

Переменную облачность на территории Псковской области прогнозируют синоптики 29 августа. Существенных осадков днём не ожидается. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Фото: ПАИ

В Пскове температура воздуха днём прогреется от +21 до +23 градусов. Будет дуть слабый ветер южных направлений.

В Великих Луках столбики термометров поднимутся от +23 до +25 градусов. 

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До +23 градусов ожидается в Пскове сегодня


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