До +23 градусов ожидается в Пскове сегодня

10:20, 29 августа 2023, ПАИ

Переменную облачность на территории Псковской области прогнозируют синоптики 29 августа. Существенных осадков днём не ожидается. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В Пскове температура воздуха днём прогреется от +21 до +23 градусов. Будет дуть слабый ветер южных направлений.

В Великих Луках столбики термометров поднимутся от +23 до +25 градусов.