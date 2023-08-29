Попытка забронировать квартиру в интернете стоила псковичу пяти тысяч рублей

12:53, 29 августа 2023, ПАИ

Попытка забронировать квартиру в интернете стоила псковичу пяти тысяч рублей, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Житель Псковской области решил забронировать квартиру через интернет, арендодатели отправили ему договор и предложили оплатить взнос в размере пяти тысяч рублей. Молодой человек выполнил указанные условия, но квартиру ему не предоставили, а арендодатель перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием).

Максимальное наказание за совершение преступления по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой города на контроль.