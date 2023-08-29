Пострадавший в ДТП на улице Коммунальной в Пскове мужчина скончался в больнице

15:22, 29 августа 2023, ПАИ

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия на улице Коммунальной в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 264 УК РФ в связи с тем, что 29 августа сбитый мужчина скончался в медицинском учреждении.

Напомним, 24 августа в 1:12 на улице Коммунальной в Пскове водитель автомобиля BMW сбил пешехода, после чего влетел в торговый павильон. Руководство УМВД России по Псковской области взяло это ДТП на особый контроль: материалы проверки передали в специальное отделение по расследованию ДТП СУ УМВД России по Псковской области.