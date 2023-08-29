Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Возможность селиться в муниципальном жилье в Пскове предоставят новым категориям граждан

Изменения в порядок учета, управления и распоряжения объектами муниципального жилого фонда стали темой заседания комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству городской Думы, которое прошло во вторник, 29 августа, под председательством Юрия Бурлина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Фото ПГД

Как пояснили представители администрации Пскова, одним из главных изменений предлагается разрешить временное проживание в комнатах бывших общежитий, принадлежащих муниципалитету, проживание на условиях коммерческого найма, новым категориям граждан.


Это участники специальной военной операции, граждане, выехавшие из зоны СВО, дети-сироты (до тех пор, пока не получат положенную им по закону квартиру на условиях социального найма), а также иногородние граждане, приехавшие в Псков для медицинского обследования или лечения.

«Есть у вас какая-либо статистика по тем, кто нуждается во временном жилье, приехав на лечение?» - поинтересовался Юрий Бурлин.

«Такие обращения не часто, но поступают от жителей районов Псковской области. И сейчас хотелось бы закрепить эту норму», - ответили представители администрации города.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 августа 2023

В «Экопроме» напомнили о перерасчёте за вывоз ТКО

29 августа 2023

113 молодых специалистов привлекли в образовательную сферу Псковской области

29 августа 2023

Более 40 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали жители Псковской области

29 августа 2023

Эскизы псковских школьниц стали макетом для приглашения на выборы

29 августа 2023

Александр Котов оценил возможного сенатора от Псковской области

29 августа 2023

Псковский хоккеист Артём Гвоздик погиб в зоне СВО

29 августа 2023

Какие уловки используют мошенники для кражи аккаунтов в многопользовательской игре, рассказал эксперт

29 августа 2023

Асфальтирование улицы Яна Фабрициуса началось в Пскове


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...