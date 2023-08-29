Возможность селиться в муниципальном жилье в Пскове предоставят новым категориям граждан

17:24, 29 августа 2023, ПАИ

Изменения в порядок учета, управления и распоряжения объектами муниципального жилого фонда стали темой заседания комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству городской Думы, которое прошло во вторник, 29 августа, под председательством Юрия Бурлина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Как пояснили представители администрации Пскова, одним из главных изменений предлагается разрешить временное проживание в комнатах бывших общежитий, принадлежащих муниципалитету, проживание на условиях коммерческого найма, новым категориям граждан.



Это участники специальной военной операции, граждане, выехавшие из зоны СВО, дети-сироты (до тех пор, пока не получат положенную им по закону квартиру на условиях социального найма), а также иногородние граждане, приехавшие в Псков для медицинского обследования или лечения.

«Есть у вас какая-либо статистика по тем, кто нуждается во временном жилье, приехав на лечение?» - поинтересовался Юрий Бурлин.

«Такие обращения не часто, но поступают от жителей районов Псковской области. И сейчас хотелось бы закрепить эту норму», - ответили представители администрации города.