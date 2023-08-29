Двое детей утонули в Печорах

18:32, 29 августа 2023, ПАИ

Проверка по факту гибели двух детей проводится в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

29 августа в правоохранительные органы поступило сообщение, что двое детей в возрасте 11 и 14 лет утонули в озере Рагозино.

По предварительным данным, днём два брата с сестрой проходили мимо водоёма. Один из мальчиков зашёл в воду, чтобы искупаться, и стал тонуть. Ему на помощь бросился старший брат, который утонул вместе с ним.

В ходе поисковых мероприятий тела детей обнаружили и вытащили из озера. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и выясняют обстоятельства произошедшего.