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Происшествия

Двое детей утонули в Печорах

Проверка по факту гибели двух детей проводится в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

29 августа в правоохранительные органы поступило сообщение, что двое детей в возрасте 11 и 14 лет утонули в озере Рагозино.

По предварительным данным, днём два брата с сестрой проходили мимо водоёма. Один из мальчиков зашёл в воду, чтобы искупаться, и стал тонуть. Ему на помощь бросился старший брат, который утонул вместе с ним.

В ходе поисковых мероприятий тела детей обнаружили и вытащили из озера. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и выясняют обстоятельства произошедшего.

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