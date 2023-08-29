Александр Котов стал гостем программы «Оглавление». Главное
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Главное из эфира:
- «Парламентские каникулы – это распространённый термин. И может создаться впечатление, что мы провели заключительную сессию в конце весны – начале лета, закончили парламентский сезон, повесили замок на Псковское областное Собрание депутатов и все отдыхаем. Понятно, что отпуска никто не отменял, люди должны отдыхать, но в целом Собрание работает постоянно»;
- «Сказать, что мои коллеги по Собранию [в выборах губернатора участвуют депутаты Пётр Алексеенко от КПРФ и Антон Минаков от ЛДПР. – ПАИ] полностью погружены, я не могу. Видно, кто насколько погружён в избирательную кампанию, кто как её ведёт, кто как настроен. Всему, наверное, есть объяснение»;
- «При всей критике предвыборной деятельности кандидатов надо сказать, что ЛДПР поактивнее КПРФ и кампания у них более прагматичная»;
- «Очень слабо ведётся избирательная кампания на выборах в муниципальные органы власти, в частности в муниципальные округа»;
- Александр Котов – о возможном сенаторе от Псковской области: «Мне бы хотелось, чтобы сенатором был Алексей Васильевич Наумец. Мне кажется, что в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, это был бы наиболее правильный выбор»;
- планируется, что бюджет на следующий год будет составляться без серьёзных провалов и проседаний: «Думаю, что сохранится программный метод формирования расходов бюджета, потому что он показал свою эффективность. Понятно, что нам нужно рассчитывать на то, что значительно увеличатся расходы на поддержку семей военнослужащих»;
- Александр Котов – об обращениях местных жителей в округе № 8: «На самом деле всё по-прежнему, стандартный набор»;
- почему оппозиционные кандидаты в губернаторы не называют членов своей потенциальной команды? «Вы поднимаете, важный вопрос. Люди в том числе и по этому оценивают: кто рядом с кандидатом? Кого он с собой приведёт, когда, предположим, станет победителем и возглавит регион? А этих людей нет»;
- высокий рейтинг «Единой России» не повод расслабляться. Уроки из былых предвыборных кампаний партия давно уже извлекла: работа не прекращается ни на минуту;
- накануне дней голосования Псковское региональное отделение «Единой России» традиционно проведёт партийный форум;
- Александр Котов будет голосовать с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ);
- Михаил Ведерников – первый из глав регионов, который всколыхнул «болото» «Почты России». «Губернатор – молодец, у него хватило настойчивости». Ему уже удалось убедить руководителя «Почты России», что такими методами мы почту только похороним и ничего не поменяется. И вот уже есть первые результаты этой работы: несколько почтовых отделений, которые были закрыты, откроются».
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