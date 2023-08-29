Как подготовиться к учебному году без стресса, рассказали россиянам

20:12, 29 августа 2023, ПАИ

Как подготовиться к учебному году без стресса, рассказали россиянам в Минздраве РФ.

По словам медицинского психолога НМИЦ здоровья детей Минздрава России Александры Герасимовой, после летнего отдыха школьникам обычно трудно самим настроиться на рабочий лад. Взрослые могут помочь в этом детям, обучая их постепенному переходу в ритм школьной жизни, придерживаясь некоторых правил:

– с каждым днём стараться ложиться и вставать раньше на 25-30 минут;

– подготовить рабочее место, уточнить расписание, составить список покупок;

– не откладывать на последний момент решение бытовых и организационных вопросов (поиск школьной формы, закупка канцелярских принадлежностей);

– постараться постепенно увеличивать количество внешкольных занятий;

– оставить в расписании дня дневной отдых и прогулки на свежем воздухе.

«Чтобы избежать отрицательного отношения к учёбе, не следует сравнивать ученика с более успешными одноклассниками. Гораздо полезнее обсудить, как можно ему помочь, чтобы улучшить собственные результаты», – добавила психолог.

Минздрав также напомнил, что для родителей детей с ослабленным здоровьем нужно дополнительно согласовать режим дня в период обучения в школе с врачом.