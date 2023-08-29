Жителя Пыталовского района задержали за вождение в нетрезвом виде

20:33, 29 августа 2023, ПАИ

25-летний житель Пыталовского района обвиняется в совершении преступления по статье 264 УК РФ (управление другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

По версии следствия, 29 июня нетрезвый мужчина управлял мопедом марки «Альфа» без регистрационного номера и на автодороге в деревне Линово Пыталовского района был остановлен инспектором ДПС ОГИБДД. Выяснилось, что ранее молодой человек уже совершал подобное правонарушение и был лишён права управления транспортными средствами на год и шесть месяцев. На момент происшествия он ещё не отбыл своё наказание окончательно. Наличие алкоголя в крови у мужчины составляло 0,498 миллиграмма на литр.

Уголовное дело направили в Пыталовский районный суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.