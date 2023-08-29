Благотворительные акции сбора детей в школу проходят в Великих Луках

20:57, 29 августа 2023, ПАИ

Благотворительные акции сбора детей в школу проходят в Великих Луках. Наборы с канцелярскими принадлежностями получили ребята из малообеспеченных и многодетных семей города, а также из Херсонской области. Об этом сообщил портал Luki-News.

Церемония вручения состоялась сегодня в местном отделении «Единой России». Подарочные наборы получили три семьи, в том числе семья Колтаковых из Херсона. На данный момент они проживают недалеко от Великих Лук. У многодетных родителей шесть дочерей, одна из них в этом году идёт в первый класс.

«Для многодетных семей это действительно очень большая поддержка, внимания столько. За это огромное спасибо. Многодетным семьям всегда выделяют места в школе, садике, нет никаких проблем с этим у нас лично», – рассказала Ольга Колтакова.