Лесной пожар разгорелся в Геленджике

22:41, 29 августа 2023, ПАИ

Лесной пожар площадью пять гектаров разгорелся в Геленджике. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«Быстрому распространению огня способствует сильный ветер, порывы в горах достигают 25-30 метров в секунду. Площадь пожара увеличилась до пяти гектаров. Пожарные работают в сильнопересечённой горно-лесной местности в ночное время суток», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Группировку пожарных увеличили до 195 человек и 45 единиц техники. Вертолёт Ми-8 МЧС России, который совершил 27 сбросов более чем 130 тонн воды, возобновит тушение пожара утром, поскольку в тёмное время суток его работа запрещена. В настоящее время огонь тушат вручную.