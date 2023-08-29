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Круглый стол «Модный чекап vs доступная диспансеризация» прошёл в медиацентре ПАИ. Главное

Круглый стол «Модный чекап vs доступная диспансеризация» состоялся в медиацентре ПАИ. С руководителями псковских медучреждений и врачами поговорили об этих обследованиях и обсудили, почему хорошая идея пока пробуксовывает.

  • Круглый стол «Модный чекап vs доступная диспансеризация»
    Фото: ПАИ
  • Круглый стол «Модный чекап vs доступная диспансеризация»
    Фото: ПАИ
  • Круглый стол «Модный чекап vs доступная диспансеризация»
    Фото: ПАИ
  • Круглый стол «Модный чекап vs доступная диспансеризация»
    Фото: ПАИ
  • Круглый стол «Модный чекап vs доступная диспансеризация»
    Фото: ПАИ
  • Круглый стол «Модный чекап vs доступная диспансеризация»
    Фото: ПАИ

Главное:

  • онкологи за восемь месяцев этого года выявили в два раза больше онкозаболеваний, чем в прошлом году. При этом выявлено больше случаев на ранней стадии, что даёт хороший прогноз дальнейшей жизни;
  • онкология, гипертония, диабет и другие тяжёлые заболевания перестают быть возрастными, выявляются у молодых;
  • цель диспансеризации – выявить не все заболевания человека, а только серьёзные, которые влияют на продолжительность жизни;
  • большинство заболеваний, которые находят в результате бесплатного чекапа, легче профилактировать, чем лечить;
  • ответы человека в анкете при диспансеризации дают врачам информацию о возможных проблемах со здоровьем;
  • лучше потратить несколько часов на обследование, чем потом тратить годы на не всегда эффективное лечение;
  • записаться на первичную диспансеризацию можно через «Госуслуги», по телефону 29-90-28, также медики выезжают на предприятия, к торговым центрам;
  • чтобы псковичи как можно меньше времени тратили на посещение врачей в рамках диспансеризации, будут опробованы три схемы прохождения обследования. Обратная связь с пациентами покажет, где тонкие места.

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