Круглый стол «Модный чекап vs доступная диспансеризация» прошёл в медиацентре ПАИ. Главное

22:42, 29 августа 2023, ПАИ

Круглый стол «Модный чекап vs доступная диспансеризация» состоялся в медиацентре ПАИ. С руководителями псковских медучреждений и врачами поговорили об этих обследованиях и обсудили, почему хорошая идея пока пробуксовывает.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











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