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Экономика

В России планируют тратить на развитие туризма 48 миллиардов рублей в год

Правительство России решило установить ежегодный базовый бюджет на развитие туризма в стране в размере 48 миллиардов рублей. Решение принято на стратегической сессии по развитию туризма, которую провёл премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщило агентство РБК со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Как отметил заместитель председателя правительства, куратор национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Дмитрий Чернышенко, с 2018 года объём финансирования туризма в России увеличился почти в 14 раз – с 3,7 млрд до более 50 млрд рублей. На реализацию задач нацпроекта в 2021–2023 годах из федерального бюджета выделили свыше 150 млрд рублей.

На стратегической сессии правительство решило продолжить ряд программ для поддержки отрасли: льготное кредитование инфраструктуры, продвижение отечественных туристических продуктов на зарубежных рынках и субсидирование строительства модульных отелей.

Чернышенко добавил, что будут также развиваться новые направления – автотуризм и придорожный сервис. В свою очередь Минэкономразвития совместно с Минпромторгом подготовят дорожную карту обеспечения туристической сферы необходимым транспортом – самолётами, поездами, автобусами.

Мишустин назвал повышение транспортной доступности и производство средств передвижения для туристов одной из приоритетных задач. По его словам, в прошлом году около трети всех туристических поездок составили короткие путешествия на личном автомобиле в выходной день в соседние регионы. «Крайне необходимо расширять сеть придорожных сервисных комплексов для комфортных автомобильных путешествий», – подчеркнул премьер.

В рамках нацпроекта на создание инфраструктуры в 2023–2024 годах будет направлено 18,7 млрд рублей в 11 регионах России, сообщил Чернышенко.

Вице-премьер подчеркнул, что туризм – это «один из ключевых драйверов экономики»: отрасль формирует 2,6 % ВВП и по этому показателю находится на одном месте с сектором образования или металлургическим производством. «Благодаря принятым сегодня решениям этот показатель сможем увеличить до 4–5 % ВВП», – заявил Чернышенко.

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