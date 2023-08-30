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Общество

Губернатор подтвердил атаку беспилотников на аэродром в Пскове

ЧП в аэропорту Пскова прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Минобороны в Псковском аэропорту отражает атаку беспилотников. С начала инцидента лично нахожусь на месте. По предварительной информации жертв нет. Масштаб разрушений уточняется. Более подробную информацию дам по завершению оперативного штаба, который проведу лично», – сообщил Михаил Ведерников.

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