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Дополнительные вагоны включат в составы поездов Псков – Москва

Дополнительные вагоны в составы поездов, курсирующих между Псковом и Москвой, включит «Федеральная пассажирская компания» из-за временно закрытого аэропорта Пскова. Об этом пишет РИА Новости в пресс-службе РЖД.

Фото: ПАИ

«Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК») в период временного закрытия аэропорта города Псков включит в составы поездов, курсирующих в сообщении Псков – Москва, дополнительные вагоны. Это даст пассажирам больше возможностей для поездок между этими городами», – сообщили в компании.

В состав поезда № 9/10 Москва – Псков будут включены один купейный и один плацкартный вагоны, что позволит обеспечить дополнительно 90 мест. В состав поезда № 63/64 Псков – Москва будут включены два плацкартных вагона. Таким образом пассажирам будет дополнительно предоставлено более 100 мест.

«Специалисты АО «ФПК» следят за ситуацией, в случае необходимости дополнительные вагоны будут включены в составы данных поездов до открытия городского аэропорта», – заключили в РЖД.  

В ночь на 30 августа Минобороны в псковском аэропорту отразило атаку беспилотников. В результате происшествия повреждены Ил-76 военно-транспортной авиации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично находился на месте ЧП. Добавим, что принято решение 30 августа закрыть для полётов аэропорт Пскова

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