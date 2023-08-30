Шлагбаумы в Борисовичах снесут в ближайшие дни
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл первое заседание рабочей группы по вопросам комплексного освоения земельных участков в целях развития жилищного строительства. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Глава Псковского района Наталья Фёдорова рассказала, что ситуация, касающаяся установленных шлагбаумов во дворах микрорайона Борисовичи, сейчас достаточно напряжённая.
«Жалуются как родители обучающихся, которых необходимо подвезти в школу, так и жители», – отметила она.
К примеру, эта проблема коснулась жителей улиц Завеличенской и Балтийской, когда жильцы многоэтажек оказались практически заблокированы в собственном дворе из-за установленных шлагбаумов.
В связи с этим, в рамках заседания рабочей группы, был утверждён публичный сервитут на территорию микрорайона.
Уже сегодня, 30 августа, будут направлены уведомления собственникам и управляющим компаниям о необходимости сноса шлагбаума в течение ближайших пяти дней.
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