Шлагбаумы в Борисовичах снесут в ближайшие дни

13:28, 30 августа 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл первое заседание рабочей группы по вопросам комплексного освоения земельных участков в целях развития жилищного строительства. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Глава Псковского района Наталья Фёдорова рассказала, что ситуация, касающаяся установленных шлагбаумов во дворах микрорайона Борисовичи, сейчас достаточно напряжённая.

«Жалуются как родители обучающихся, которых необходимо подвезти в школу, так и жители», – отметила она.

К примеру, эта проблема коснулась жителей улиц Завеличенской и Балтийской, когда жильцы многоэтажек оказались практически заблокированы в собственном дворе из-за установленных шлагбаумов.

В связи с этим, в рамках заседания рабочей группы, был утверждён публичный сервитут на территорию микрорайона.

Уже сегодня, 30 августа, будут направлены уведомления собственникам и управляющим компаниям о необходимости сноса шлагбаума в течение ближайших пяти дней.