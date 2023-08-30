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Общество

Гражданская инфраструктура аэропорта в Пскове не пострадала в результате атаки БПЛА

Видеообращение к псковичам о событиях прошедшей ночи опубликовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Знаю, что все обеспокоены вчерашним происшествием, поэтому скажу несколько слов о ночном инциденте. Основное: аэропорт был атакован беспилотниками, последствия атаки устранены, жертв и пострадавших нет. Все возгорания локализованы», – отметил глава региона.

По словам Михаила Ведерникова, ущерб сейчас оценивается профильными ведомствами.

«Что касается гражданской инфраструктуры: она не пострадала. Аэропорт закрыт до окончания следственных и иных необходимых мероприятий. По предварительной информации, взлётно-посадочная полоса осталась в нормативном состоянии», – сообщил губернатор.

После завершения всех мероприятий аэропорт возобновит работу в штатном режиме. «Рассчитываю, что это будет уже завтра. Сделаю для этого всё необходимое. Понятно, что по итогам произошедшего будут проводиться оперативные, проверочные мероприятия в том числе на дорогах, но дополнительных ограничений ни для региона, ни для Пскова вводиться не будет. Если вы видите иную информацию в Сети, это однозначно фейки. Всю проверенную информацию буду доводить до вас по мере поступления», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он поблагодарил псковичей за самообладание и спокойствие. «Инцидент был достаточно серьёзный, но в городе не было даже признаков паники. Многие мне писали в личку, давая мне сигналы о произошедшем. Это очень правильно и нужно. Спасибо вам за это! Но прошу отнестись с пониманием к тому, что не буду отвечать каждому отдельно по этому вопросу. Сообщений очень много, а всю доступную информацию публикую. Данные даю дозированно, потому что всё проверяю и перепроверяю. Думаю, всем понятно, что ситуация чувствительная. Вместе с тем напоминаю, что свою политику я никогда не менял: всю общественно-важную, проверенную информацию публикую на своих страницах. Что бы ни произошло, вы всегда можете на это рассчитывать. Ещё раз спасибо за доверие. Берегите себя, вместе обязательно справимся!» – подытожил губернатор.

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