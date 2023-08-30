Двух котов метисов не пропустили через границу в Псковской области

17:24, 30 августа 2023, ПАИ

Два кота метиса по кличке Василий и Феликс не прошли ветеринарный контроль в автомобильном пункте Шумилкино Псковской области. Животных перевозили из Москвы в Республику Молдова. Об этом ПАИ сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

У перевозчика отсутствовало ветеринарное свидетельство, выданное на животных, подтверждающее проведение необходимых исследований, обработок, а также отсутствие заболеваний у домашних питомцев.

Россельхознадзор запретил вывоз животных с таможенной территории Евразийского экономического союза.