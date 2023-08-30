Двух котов метисов не пропустили через границу в Псковской области
Два кота метиса по кличке Василий и Феликс не прошли ветеринарный контроль в автомобильном пункте Шумилкино Псковской области. Животных перевозили из Москвы в Республику Молдова. Об этом ПАИ сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
У перевозчика отсутствовало ветеринарное свидетельство, выданное на животных, подтверждающее проведение необходимых исследований, обработок, а также отсутствие заболеваний у домашних питомцев.
Россельхознадзор запретил вывоз животных с таможенной территории Евразийского экономического союза.
Наталья Мельникова: Народная память о защитниках Отечества важна для патриотического воспитания молодёжи
Вопросы комплексного освоения земельных участков Псковской области обсудили в правительстве
ГК «Титан» и завод «Титан-Полимер» помогли подготовиться к школе детям из Плюсского района
Шамиль Ахметов: Заключившие контракт в Вооружённых силах РФ псковичи – настоящие патриоты