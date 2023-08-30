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Общество

Десять автобусов особо большого класса закупят в Псковской области в следующем году

Десять автобусов особо большого класса появятся в Псковской области в следующем году. Об этом рассказал врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: Елена Коноплёва / ПАИ. На фото Станислав Стармолотов

«Мы постоянно осуществляет мониторинг различных федеральных программ, которые позволяют приобретать транспорт. Мы уже заявились в этом году на конкурсный отбор и подтвердили, что будем участвовать в программе Государственной транспортной лизинговой компании по предоставлению льготного лизинга. Так, предприятие «Псковпассажиравтотранс» будет приобретать десять автобусов особо большого класса. Это будут автобусы-сцепки», – объяснил Станислав Стармолотов.

Гость медиацентра отметил, что такие автобусы производитель будет изготавливать для двух регионов России, среди них будет и Псковская область. «Получается, что чисто для города будет десять новых сцепок», – уточнил он.

Фото: ПАИ

Также Станислав Стармолотов рассказал о сотрудничестве региона с КАМАЗом на последующий период. «Там у нас будет и закупка их новой техники, а также сервисное обслуживание. В рамках этого сотрудничества КАМАЗ нам предоставит в ближайшее время тестовый автобус большого класса. Это как раз будут такие, как к нам приедут позже, чтобы водители успели изучить его, освоиться и приноровится. Этот автобус будет два месяца ездить у нас бесплатно, а сотрудники предприятия будут изучать его изнутри. Правда мы пока что не определились по какому маршруту эти автобусы будут ездить», – заключил Станислав Стармолотов.

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