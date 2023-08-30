12 туристических автобусов приобретут в Псковской области

14:19, 30 августа 2023, ПАИ

12 туристических автобусов китайского производства закупят в Псковской области при поддержке Правительства РФ. Об этом сообщил врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео с совещания глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«Производитель на российском рынке уже давно. С сервисным обслуживанием проблем быть не должно. Персонал пройдёт необходимое обучение», – рассказал врио председателя профильного комитета.

Губернатор Псковской области, в свою очередь, обратил внимание, что в регионе проходит большое количество мероприятий, многие из которых стали традиционными. «Их посещает десятки тысяч человек, поэтому важно обеспечить подвоз участников мероприятий и жителей региона, а также многочисленных гостей, которые к нам приезжают, чтобы у них была возможность добираться до мероприятия комфортно и безопасно», – заключил глава региона.

Напомним, что всего при поддержке Правительства РФ в регионе закупят почти 60 автобусов.