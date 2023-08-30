Закупку новых автобусов для Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

14:17, 30 августа 2023, ПАИ

Брифинг с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым проходит в медиацентре ПАИ.

Гость медиацентра расскажет об обновлении подвижного состава общественного транспорта в Псковской области.

Напомним, что в регион при поддержке федерального Правительства направят более полумиллиарда рублей на закупку общественного транспорта.