Закупку новых автобусов для Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
Брифинг с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым проходит в медиацентре ПАИ.
Гость медиацентра расскажет об обновлении подвижного состава общественного транспорта в Псковской области.
Напомним, что в регион при поддержке федерального Правительства направят более полумиллиарда рублей на закупку общественного транспорта.
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