Депутат Юрий Бурлин – о решении комитета по ЖКХ: Это поддержка наших граждан

18:16, 30 августа 2023, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы в комитете по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству решили вынести на сессию вопрос об изменении порядка учёта и распоряжения принадлежащим муниципалитету жилищным фондом. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«У нас есть незащищённая категория граждан. Во-первых – таких, как дети-сироты. Во-вторых, новая категория тех, кто приехал из зоны СВО. Наконец, участники спецоперации, которые нуждаются в жилье, которое муниципалитет не может сразу предоставить в качестве социального найма из-за финансовых ограничений в бюджете, – прокомментировал руководитель профильного комитета Псковской городской Думы Юрий Бурлин. – В то же время у города есть жилой фонд, который освободился, в том числе в связи с выездом людей, которые выселены по решениям судов. Поэтому разрешить им проживать на условиях коммерческого найма было бы правильно».

Депутат считает, что людей, которые нуждаются в жилье, нужно поддержать.