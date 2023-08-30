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Политика

Депутат Юрий Бурлин – о решении комитета по ЖКХ: Это поддержка наших граждан

Депутаты Псковской городской Думы в комитете по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству решили вынести на сессию вопрос об изменении порядка учёта и распоряжения принадлежащим муниципалитету жилищным фондом. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

«У нас есть незащищённая категория граждан. Во-первых – таких, как дети-сироты. Во-вторых, новая категория тех, кто приехал из зоны СВО. Наконец, участники спецоперации, которые нуждаются в жилье, которое муниципалитет не может сразу предоставить в качестве социального найма из-за финансовых ограничений в бюджете, – прокомментировал руководитель профильного комитета Псковской городской Думы Юрий Бурлин. – В то же время у города есть жилой фонд, который освободился, в том числе в связи с выездом людей, которые выселены по решениям судов. Поэтому разрешить им проживать на условиях коммерческого найма было бы правильно».

Депутат считает, что людей, которые нуждаются в жилье, нужно поддержать.

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Депутат Юрий Бурлин – о решении комитета по ЖКХ: Это поддержка наших граждан

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