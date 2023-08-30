Завершён ремонт теплотрасс, из-за которых отключали воду на Завеличье

21:22, 30 августа 2023, ПАИ

Завершён ремонт теплотрасс, из-за которых отключали воду на Завеличье. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Врезка в тепловой камере на реконструируемом участке теплотрассы на улице Рокоссовского прошла успешно. Одновременно с этими работами Псковские теплосети устранили утечку на перекрёстке с улицей Коммунальной», – написал Борис Елкин.

Глава города добавил, что заполнение системы горячей водой уже началось и что после развоздушивания горячее водоснабжение должно восстановиться в полном объёме. «Если будут проблемы – звоните в управляющую компанию», – подытожил Борис Елкин.