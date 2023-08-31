Сентябрь в Псковской области будет на два градуса холоднее климатической нормы

10:28, 31 августа 2023, ПАИ

Сентябрь в Псковской области будет на один-два градуса холоднее климатической нормы, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Месячная сумма осадков прогнозируется в пределах 80-120 % от климатической нормы.

В первой половине месяца преобладающие дневные температуры воздуха прогнозируются в пределах от +14 до +19 градусов, в отдельные дни будет от +20 до +23 градусов. Преобладающие ночные температуры ожидаются в пределах от +8 до +13 градусов, с понижением в отдельные ночи от +5 до +7 градусов.

Во второй половине месяца преобладающие дневные температуры воздуха прогнозируются в пределах от +9 до +14 градусов, преобладающие ночные температуры ожидаются в пределах от +3 до +8 градусов. В конце месяца в отдельные ночи возможно понижение температуры от -2 до +2 градусов.