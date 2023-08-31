Гендиректор «Псковпассажиравтотранса» – о новых автобусах: Это будет значительная помощь для предприятия и региона

19:33, 31 августа 2023, ПАИ

570 млн рублей на закупку нового общественного транспорта направят в Псковскую область при поддержке Правительства РФ в этом году. Это позволит приобрести 59 автобусов, 12 из которых будут туристическими. Обновление общественного транспорта в регионе прокомментировал генеральный директор «Псковпассажиравтотранса» Юрий Михайлов в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Приобретение подвижного состава имеет огромное значение как для «Псковпассажиравтотранса», так и для жителей, гостей города и районов области. Данное мероприятие организовано благодаря непосредственному участию губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова. Хочется отметить, что правительство региона активно участвует в нескольких проектах обновления парка пассажирского транспорта», – отметил Юрий Михайлов.

По его словам, поступление новых автобусов улучшит ситуацию в части оказания услуг по перевозке пассажиров. «Конечно, полностью вопрос дефицита автобусов тем самым не решится, но в данной ситуации это будет значительной помощью как и для предприятия, так и для региона в целом», – подчеркнул собеседник ПАИ.

Юрий Михайлов рассказал, что в регион будут поставлены автобусы марок ПАЗ, НефАЗ, ЛиАЗ, КАЗ. «Что касается комфорта, то автобусы будут современными, оборудованными в соответствии с требованиями безопасности как водителей, так и пассажиров. Класс автобусов будет соответствовать категории дорог, где они будут эксплуатироваться», – обратил внимание гендиректор предприятия.

Юрий Михайлов также подчеркнул, что автобусы НефАЗ будут эксплуатироваться в Пскове и Великих Луках, а автобусы ЛиАЗ, ПАЗ и КАЗ будут курсировать в пригородном и межмуниципальном сообщении.