Семь километров приграничной дороги отремонтируют в Невельском районе

17:28, 31 августа 2023, ПАИ

Два участка автомобильной дороги Невель – Язно до границы с Белоруссией отремонтируют в Невельском районе к сентябрю 2025 года. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Работы будут проходить на участках км 8+200 – км 12+000 и км 12+000 – км 15+200. Основной задачей является устранение дефектов и восстановление элементов автомобильной дороги без затрагивания конструктивных и других характеристик надежности и безопасности. Ремонт на участке км 8+200 – км 12+000 подрядчик должен завершить до 16 августа 2024 года, на участке км 12+000 – км 15+200 – до 22 августа 2025 года.

Ремонт выполняется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Помимо ремонта асфальтобетонного покрытия и устройства обочин, выигравшему аукцион подрядчику предстоит заменить водопропускные трубы и привести в порядок расположенные вдоль дороги автобусные остановки. Начальная цена контракта – 161,1 млн рублей.

Напомним, в 2021 году подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова» приводила в нормативное состояние участок дороги длиной 7,6 километра от Невеля в сторону Язно, закончены работы были в октябре того же года. Отметим, в рамках контракта также было приведено в порядок восемь автобусных остановок: благоустроены остановочные и посадочные площадки, пандусы, установлены автопавильоны, скамейки и урны.