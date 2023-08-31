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Политика

Страны Запада ведут подготовку к дискредитации выборов президента РФ – эксперты

Повышение активности распространения фейков о российских выборах фиксируют наблюдатели и электоральные эксперты в преддверии единого дня голосования 10 сентября. По мнению ряда аналитиков, это только «прогрев публики» перед другим событием – президентской кампанией 2024 года, пишет «Российская газета».

Противодействие информационному вмешательству и фейкам в единый день голосования в 2023 году стало темой круглого стола в Общественной палате РФ, на котором ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) представила доклад под названием «Призраки лжи: информационные атаки на избирательную систему в период выборов-2023».

По словам руководителя ассоциации, члена Совета по правам человека Александра Брода, эта работа ведётся «именно в контексте предстоящей президентской кампании». Среди направлений атаки на российскую избирательную систему – утверждения о её нелегитимности, о чрезвычайном использовании административного ресурса, о массовых фальсификациях и последующем непризнании итогов выборов за рубежом.

«Акторы дискредитации по большей части находятся за рубежом. Это зарубежные разведки, это ЦРУ США, это СБУ вместе с Главным управлением разведки, это все иноагентские СМИ, которые в связке с западными СМИ будут работать по своим направлениям», – разъяснил председатель экспертного совета по социальным исследованиям и мониторингу настроений москвичей Александр Асафов.

Эксперт ожидает в ходе предстоящих выборов взломов сайтов, размещения на них заведомо ложной информации, создания фальшивых сайтов, связанных с выборами и СМИ и так далее.

Кроме того, гендиректор АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» Александр Малькевич в числе активных участников этой работы назвал западные IT-компании, которые лишают российских журналистов и наблюдателей доступа к контролируемому Западом цифровому пространству. «В итоге не только идёт распространение фейков, но и подрыв доверия к авторитетным источникам, насаждение ложной реальности», – отметил эксперт.

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