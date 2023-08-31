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Общество

Ещё одного псковского поставщика внесли в список недобросовестных

Псковскую компанию «Техно Строй», которая в срок не выполнила капитальный ремонт помещений Псковской межрайонной больницы, добавили в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении ФАС России.

По контракту, ремонт медучреждения необходимо было завершить к августу 2023 года, однако работы отставали от запланированного графика. Заказчик неоднократно призывал подрядчика ускорить темпы работ, увеличить количество специалистов на объекте и сократить время простоев. После угрозы расторгнуть контракт в одностороннем порядке «Техно Строй» увеличил число работников, однако потом ситуация снова ухудшилась.

«Заказчику стало очевидно, что объект не будет сдан в срок, и контракт был расторгнут. Комиссия УФАС приняла во внимание, что Псковская межрайонная больница давно требует ремонта, и это имеет важное значение для повышения качества обслуживания населения», – отметили в УФАС. 

Также выяснилось, что «Техно Строй» ненадлежащим образом исполняет взятые на себя обязательства и по другим объектам: с задержкой сроков идет ремонт Псковской городской поликлиники и спортивного зала Бежаницкой средней школы.  

Отметим, год назад УФАС вошло в положение подрядчика и не стало включать «Техно Строй» в реестр недобросовестных поставщиков, хотя он даже не приступил к ремонту Бобровского дома-интерната, сославшись на сложности с закупкой материалов из-за введенных санкций. 

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