билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны

17:04, 31 августа 2023, ПАИ

билайн продолжает модернизировать свою сеть и до конца года завершит рефарминг диапазона частот 1800 МГц и 2100 МГц в 31 регионе страны, что позволит в среднем на треть увеличить скорость мобильного интернета в этих локациях. В 2022 году компания провела рефарминг в 32 регионах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

После завершения работ расширится используемый частотный диапазон в сети 4G LTE. Эффект от такой модернизации можно сравнить с расширением проезжей части – вместо двухполосной дороги клиенты получают скоростное трёхполосное шоссе. При этом сервисы, особенно требовательные к качеству сети (например, просмотр онлайн-видео в высоком разрешении), могут использовать сразу «три полосы». В результате страницы загружаются быстрее, видео и музыка могут воспроизводиться в высоком качестве, а звук и картинка во время видеосвязи и видеоконференций становятся чётче.

В настоящий момент работы по модернизации в диапазоне 2100 МГц завершены в филиалах: Орёл, Благовещенск, Новосибирск, Ставрополь, Черкесск, Тула, Магадан, Южно-Сахалинск, Якутск, Смоленск, Кострома, Владивосток, Самара, Тюмень, Рязань, Владимир, Курск, Петрозаводск. В ближайшее время завершится рефарминг диапазона 2100 МГц в Калининградском, Тамбовском, Воронежском, Белгородском, Липецком, Брянском, Архангельском и Хабаровском филиалах.

Что касается диапазона 1800 МГц, то в настоящее время рефарминг выполнен в Санкт-Петербургском, Астраханском, Бурятском, Магаданском, Южно-Сахалинском и Петропавловско-Камчатском филиалах билайна. До конца года планируются работы в этом диапазоне в Архангельском филиале компании.

Рефарминг – это процесс перераспределения и переиспользования радиочастот, которые принадлежат оператору. билайн владеет частотами в разных диапазонах, на которых в том числе продолжают работать прошлые поколения сотовой связи – 2G и 3G. Но с появлением связи четвёртого поколения (4G LTE) возникла необходимость решать проблему нехватки частот. Рефарминг позволяет высвобождать частоты и запускать на них новый стандарт сотовой связи LTE.

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