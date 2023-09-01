Ректор Великолукской ГСХА рассказала, чего ждать студентам в новом учебном году

10:03, 01 сентября 2023, ПАИ

Более 800 студентов начнут обучение в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии 1 сентября. Ректор вуза Юлия Фёдорова в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала, что нового и интересного ждёт студентов в предстоящем учебном году.

По словам ректора академии, в этом году основной набор по программам очного обучения составил порядка 600 человек. Среди поступивших ребят много иногородних студентов из разных регионов России, в том числе из Псковской, Тверской, Новгородской, Мурманской областей и Коми.

«В этом году мы приняли в штат порядка десяти молодых преподавателей, которые ещё вчера были студентами академии, а сегодня являются магистрантами и аспирантами», – подчеркнула Юлия Фёдорова.

Однако, по её словам, в штате есть и очень опытные преподаватели, среди которых Тамара Володина, Владимир Морозов, Фархад Сулейманов, Зоя Николаева и другие.

Ректор подчеркнула, что в этом году свой юбилей отпразднует ещё один ценный педагогический кадр – профессор, с учёной степенью доктора экономических наук Дмитрий Комшанов. «Он тесно связан с производством, увлекается профессионально шахматами, преподаёт магистрантам и аспирантам», – отметила она.

Кроме того, успехами доцента Николая Максимова и студента Павла Азарченко гордится вся Великолукская сельхозакадемия. Именно они выиграли грант, который позволяет совместно со «Сколково» вести разработки теплогенератора. В вузе подтвердили, что работа в этом направлении в текущем году будет продолжена.

В честь начала нового учебного года ректор Великолукской ГСХА обратилась с напутственным словом к студентам и профессорско-преподавательскому составу.

«В наступившем учебном году желаю всем студентам успехов в учебе, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей, глубоких знаний и успешной карьеры, внести посильный вклад в будущее нашей страны. Пусть студенческая жизнь будет наполнена радостью и интересными событиями. А коллективу академии желаю уважения, оптимизма, удачи и поддержки коллег. Передача накопленных знаний – это великая миссия, именно от нас зависит, получат ли молодые люди достойное, качественное образование, выберут ли верную дорогу в жизни», – подчеркнула ректор Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Юлия Фёдорова.

В ближайшей перспективе для студентов новой специальности СПО «Технологии продуктов питания животного происхождения» будут подбираться новые места практики и новые лаборатории. А сразу в сентябре в жизни академии состоится крупное событие – открытие студенческого медиацентра «РостОК».

Отметим, новый проект студенческого медиацентра «РостОК» направлен на поддержку и реализацию творческого потенциала студентов академии путём создания современного тематического медиасообщества. Целью проекта является формирование созидательной информационной повестки в Великолукской ГСХА. В рамках проекта запланировано проведение комплекса просветительских и практико-ориентированных мероприятий, в том числе медиафестиваль.

Отметим, Великолукская государственная сельскохозяйственная академия сегодня – образовательное учреждение, отвечающие всем современным стандартам. В структуре академии функционируют четыре факультета и отделение СПО, 12 кафедр, четыре научно-исследовательские лаборатории, 18 компьютерных классов, аспирантура по 16 специальностям, центр непрерывного образования, опытное поле, научная библиотека, информационно-консультационный центр, редакционно-издательский отдел, учебный парк машин, здравпункт, база отдыха и другие.

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