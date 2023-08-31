В Пскове прошёл ремонт в 23 учебных заведениях

19:53, 31 августа 2023, ПАИ

Ремонтные работы, которые проводились в детских садах и школах города, практически закончены к началу учебного года. Вопрос о капитальных ремонтах в учреждениях, которые подведомственны управлению образования администрации города, рассмотрели депутаты Псковской городской Думы на заседании комитета по бюджету, налогам и финансовой политике под председательством Юлии Пожидаевой. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Так, в детском саду «Огонёк» капитально отремонтирована кровля, на что было потрачено 1,6 млн рублей, у школы № 24 обустроено ограждение на сумму 3,1 млн рублей. Огорожена территория детсада «Бусинка», цена вопроса – 1,1 млн рублей. Также ограждены территории лицея № 8, на что потрачено 2,2 млн рублей, детсада № 11 (1,2 млн), детсада № 21 (854 тысячи рублей) и ряда других дошкольных учреждений.

Кроме того, в детсадах «Радость» и «Золушка» капитально отремонтирована канализация, на что было потрачено по 550 тысяч рублей на каждый.

900 тысяч рублей бюджетных рублей направили на капремонт прачечной детсада № 51.

В детских садах «Малышок», «Солнышко» и № 19 провели капитальный ремонт ограждений.

Помимо этого, разработана проектная документация для проведения ремонтно-реставрационных работ в школе № 1, на что выделялось 6,4 млн рублей.