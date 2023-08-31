Дополнительные 11 млн рублей в бюджете Пскова пойдут на городские нужды – Юлия Пожидаева

20:56, 31 августа 2023, ПАИ

Бюджет Пскова пополнится 11 млн рублей за счёт оплаты аренды земельных участков, расположенных в границах городских округов, а также исков и взысканий УФССП.

Как пояснила ПАИ председатель комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы Юлия Пожидаева, денежные средства будут направлены на нужды города.

Основная сумма пойдёт на работы по технологическому присоединению к инженерным сетям при создании мультимедийного пешеходного фонтана, а также на благоустройство двора дома № 56 на Рижском проспекте и разработку проектно-сметной документации для сквера Героев.