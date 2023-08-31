Псковичей приглашают на премьерный показ снятого в Пскове фильма «Я делаю шаг»

23:40, 31 августа 2023, ПАИ

Псковичей приглашают на премьерный показ снятого в Пскове фильма «Я делаю шаг». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе кинокомпании «Наше кино».

Фильм снимался в Москве и Пскове. Основным местом съёмок картины стала псковская школа № 1, одна из старейших в России. В разные годы здесь учились выдающиеся учёные: создатель вирусной теории рака Лев Зильбер, физик-ядерщик Исаак Кикоин, автор математических таблиц Владимир Брадис, писатели Юрий Тынянов и Вениамин Каверин.

По сюжету фильма герой, выпускник педагогического института, планирует начать трудовую карьеру в престижном московском лицее, однако ему приходится вернуться в родную псковскую школу.

Картина снята при финансовой поддержке Министерства культуры России и организационной поддержке правительства Псковской области. Сценарий Марии Суворовой признан абсолютным победителем Всероссийского конкурса киносценариев Министерства просвещения РФ на тему популяризации профессии учителя. Научным консультантом проекта выступила Ассоциация родителей детей с дислексией.

Премьера пройдёт в кинотеатре «Мираж Синема» в торговом центре «Акваполис» 1 сентября в 19:00.