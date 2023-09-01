Проект по развитию экотуризма в Псковской области представили Михаилу Ведерникову
Проект по развитию экотуризма на территории особо охраняемых природных зон представили участники управленческого конкурса «Лидеры России» от Псковской области губернатору Михаилу Ведерникову. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.
Региональная команда состоит из восьми человек — специалисты органов государственной и муниципальной власти, а также других структур. Они в числе трех тысяч конкурсантов, кто допущен до регионального этапа по итогам дистанционной оценки компетенций. Формат решения задач для субъектов РФ в конкурсе применяется первый раз.
Михаил Ведерников от имени правительства поздравил участников региональной команды с выдохом в следующий тур. Определение задач на региональных этапах велось по поручению первого заместителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Для Псковской области региональные власти обозначили тему развития экологического туризма, в том числе на особо охраняемых природных территориях.
«Это направление очень важно для региона. Псковская область богата уникальными природными пространствами, потенциал которых не использован в полной мере. Сам экологический туризм развит недостаточно, хотя в настоящее время есть инструменты, чтобы создать инфраструктуру и не навредить природе. С удовольствием послушаю ваши предложения», — предложил перейти к презентации губернатор.
Проект команды представил один из участников конкурса — Михаил Козырь. Он подчеркнул, что во время работы участники группы изучили как отечественный, так и зарубежный опыт. В целом сеть особо охраняемых природных территорий в Псковской области насчитывает 32 объекта: 11 государственных природных зоологических заказников и 21 памятник природы.
Специалисты предложили варианты организации системы управления особо охраняемыми природными территориями, в том числе для организации мониторинга окружающей среды, контроля над видами животных и растений. Озвучены и примеры позиционирования природных достопримечательностей, чтобы привлечь к ним внимание туристов.
Еще один участник конкурса Алена Трунова в свою очередь сказала, что конкурсанты при работе взаимодействовали с региональным комитетом по природным ресурсам и экологии, а также с областным комитетом по туризму. При решении задачи положительный эффект будет наблюдаться как на региональном, так и муниципальном уровне — увеличение турпотока, создание новых рабочих мест и организация мониторинга за уникальными природными территориями.
По итогам выступлений участников конкурса «Лидеры России» Михаил Ведерников уделил внимание как важности проекта, назвав идею хорошей, так и вопросам, требующим доработки. Так, например, группой не представлены возможные варианты развития инфраструктуры, событийной наполненности пространств.
«Нужно все связать воедино, чтобы это работало: продумать организацию межведомственного взаимодействия и создание посреднической структуры, привязать проект с его наполнением на местности, проработать возможность привлечения грантовых средств, изучить профильные министерские программы. Все зависит от конечной цели, что будет на каждой конкретной площадке. Партнером может здесь стать малый и средний бизнес. Нужно проработать все детали, чтобы люди знали, чем им здесь заняться на несколько дней, а инвесторы понимали перспективы», — дал несколько советов управленцам губернатор.
В завершение встречи Михаил Ведерников особо выделил тот факт, что все участники конкурса стараются искать себя в новых форматах. Отдельно приятное удивление вызвало участие в конкурсе уже состоявшегося управленца — главы Дновского района Михаила Шауркина. По словам главы региона, смена деятельности и углубление в неизвестные вопросы позволяет сохранять гибкость ума, получать разнообразный опыт.
«Сам стараюсь так делать. Если ты ищешь ответы, общаешься с экспертами, то через время начинаешь разбираться в тех или иных вопросах на хорошем уровне. Желаю вам всем успехов в дальнейшем на окружном этапе», — сказал губернатор.
Отметим, «Лидеры России» — флагманский конкурс проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.