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Военный учебный центр открылся в ПсковГУ

Торжественное открытие военного учебного центра ПсковГУ прошло в корпусе на Крестовском шоссе. В мероприятии приняли участие представители вуза, силовых структур, студенты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

«Этот день навсегда останется в вашей памяти как начало вашей военной подготовки. Свяжете вы дальше свою судьбу с военной службой или нет, вы должны оставаться мужчинами. В русском менталитете слово «мужчина» ассоциируется со словом «защитник». Защитник не может быть не подготовленным. Те знания, которые вы получите здесь, позволят вам в полном объеме реализовать все ваши лучшие качества и раскрыть их для служения своей стране, своей семье, своему городу. Мы по максимуму передадим вам все знания и умения, которые у нас есть», – выступил с приветственным словом начальник ВУЦ, полковник Вадим Беда.

В Военно-учебном центре начнут обучение 36 студентов, набравшие наибольшее количество баллов в рамках проведенных испытаний. В ходе торжества курсантам ВУЦ ПсковГУ были вручены погоны.

Напомним, Псковский государственный университет стал единственным вузом в России, который будет готовить специалистов для ВДВ – рядовых и младших сержантов. Срок обучения для старших стрелков в должности рядового составит 1,5 года, для сержантов – командиров отделения – 2 года. Программа предусматривает проведение занятий по технической подготовке для командиров отделений, в том числе по вооружению боевых машин десанта и стрельбе с них. Учебно-материальную базу для военного центра будет предоставлять командование дислоцированной в Пскове 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Добавим, военный учебный центр даёт возможность получения дополнительного военного образования: после окончания вуза выпускник сразу становится военнослужащим запаса, ему не надо проходить срочную службу.

Если у студента будет желание проходить военную службу по контракту, то его сразу примут на ту должность, по которой он проходил подготовку. Всего при государственных университетах в России создано 16 военных учебных центров. В Северо-Западном федеральном округе они также появились в Великом Новгороде и Череповце.

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