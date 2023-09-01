Важность проекта «Золотой петушок» отметили в комитете по культуре Псковской области

18:23, 01 сентября 2023, ПАИ

Заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн отметил важность Международной арт-резиденции для молодых музыкантов «Золотой петушок» на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Мы видим у этого проекта большие перспективы. Будем с министерством отрабатывать этот момент, чтобы проект расширялся с точки зрения участия и других колледжей. Мы как комитет обратим внимание, чтобы этот проект развивался дальше, тем более что с белорусской стороной у нас произошёл удачный контакт в этом направлении. Мы надеемся, что оттуда тоже будет поддержка, во всяком случае мы уже её чувствуем», – сказал Владимир Куприн.

Художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников в свою очередь подчеркнул, что уже идёт работа над следующим этапом арт-резиденции для молодых музыкантов «Золотой петушок».

Напомним, международная арт-резиденция «Золотой петушок» объединила 70 молодых музыкантов. Международный молодёжный симфонический оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова дал своё первое выступление в Плюссе. Затем выступление оркестра состоялось на фестивале «Музыка на воде» в Пскове. Также молодёжный симфонический оркестр выступил в Могилёве.