Итоги арт-резиденции «Золотой петушок» обсуждают в медиацентре ПАИ

14:30, 31 августа 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная итогам работы в Псковской области международной арт-резиденции для молодых музыкантов «Золотой петушок», проходит в медиацентре ПАИ.

Как удалось в такой короткий срок добиться сыгранности оркестра, где с концертами побывал оркестр, зачем молодым музыкантам такие проекты, будет ли продолжение?

Об этом и многом другом расскажут заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн, художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников и преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, музыкант-исполнитель, джазмен Аркадий Галковский.