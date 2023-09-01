В эфир вышел 128-й выпуск «Псковского телеграма»

19:08, 01 сентября 2023, ПАИ

128-й выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир сегодня, 1 сентября.

Безусловно, событие недели – налёт БПЛА на аэродром Пскова. И тут крайне важно, как реагировали власти и псковичи на этот инцидент, какие уроки надо извлечь каждому, чтобы не потворствовать врагу.

А избирательная кампания идёт своим чередом, прошла тренировка ДЭГ, в которой в качестве кандидатов выступили четыре полных тёзки.

Тем временем железная дорога, оберегая покой граждан, запретила играть в вагонах на музыкальных инструментах – гастролирующие музыканты и дембеля в расстройстве.

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации о темах, обсуждаемых в региональном и федеральном телеграм-пространстве. Программа выходит в свет еженедельно по пятницам в 18:00 на сайте ПАИ, в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский». Выпуски «Псковского телеграма» также можно посмотреть в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» и в Telegram-канале Псковского агентства информации.