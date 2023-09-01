В День знаний в ПсковГУ прошла встреча студентов с председателем избиркома Псковской области

20:29, 01 сентября 2023, ПАИ

В ПсковГУ прошла встреча студентов с председателем избиркома Псковской области Игорем Соповым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Спикер рассказал о работе избирательных комиссий и ответил на вопросы ребят.

Отметим, что в сентябре 2023 года пройдут выборы губернатора Псковской области. Голосование будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Чтобы проголосовать дистанционно, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» до 4 сентября.