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Общество

Опубликованы схема и расписание фестиваля «Территория детства» в Пскове

Опубликованы схема и расписание фестиваля «Территория детства», который пройдёт 2 сентября в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

  • Схема и расписание фестиваля «Территория детства» в Пскове
    Фото: Борис Елкин
  • Схема и расписание фестиваля «Территория детства» в Пскове
    Фото: Борис Елкин
  • Схема и расписание фестиваля «Территория детства» в Пскове
    Фото: Борис Елкин
  • Схема и расписание фестиваля «Территория детства» в Пскове
    Фото: Борис Елкин

Борис Елкин рассказал, что более 50 организаций спорта, образования и культуры стали участниками и партнёрами мероприятия. Свои образовательные программы и направления они представят на тематических площадках.

«Изучайте схему и расписание, приходите с детьми в Финский парк и парк Строителей с 12:00 до 18:00 и выбирайте, чем занять ребёнка вне школы!» – добавил глава города.

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