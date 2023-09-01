Опубликованы схема и расписание фестиваля «Территория детства» в Пскове

22:27, 01 сентября 2023, ПАИ

Опубликованы схема и расписание фестиваля «Территория детства», который пройдёт 2 сентября в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.



Фото: Борис Елкин



Фото: Борис Елкин



Фото: Борис Елкин



Фото: Борис Елкин







Борис Елкин рассказал, что более 50 организаций спорта, образования и культуры стали участниками и партнёрами мероприятия. Свои образовательные программы и направления они представят на тематических площадках.

«Изучайте схему и расписание, приходите с детьми в Финский парк и парк Строителей с 12:00 до 18:00 и выбирайте, чем занять ребёнка вне школы!» – добавил глава города.