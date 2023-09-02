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Общество

Улицу Труда отремонтировали в Пскове

Приёмка улицы Труда в Пскове состоялась на прошлой неделе. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото из Telegram-канала Михаила Ведерникова

Ремонт этого участка был выполнен в рамках исполнения второго этапа контракта. В прошлом году отремонтировали участок улицы Труда от дома № 4 до улицы Текстильной.

Всего привели в порядок более двух километров. Благоустроили тротуары и автобусные остановки, установили скамейки и урны, высадили кустарники. Также изменилась схема движения автобуса № 11: теперь он ходит до кольца на улице Инженерной, добавлена новая остановка. До конца сентября на этой улице установят две «умные» остановки.

Работы проводились по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Общая сумма контракта – более 145 млн рублей.

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