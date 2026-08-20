Начались строительные работы для догазификации деревни Леоново в Псковском районе

14:03, 20 августа 2026, ПАИ

Началось строительство распределительных сетей общей протяжённостью один километр для газификации деревни Леоново Псковского района. Для надёжного газоснабжения проект предусматривает установку пункта редуцирования газа, сообщили ПАИ в АО «Газпром газораспределение Псков».

Новые сети позволят газифицировать семь домовладений деревни.

«Сейчас самое время подать заявку и присоединиться к программе. Все работы, в том числе и в рамках комплексных договоров, смогут быть выполнены оперативно, в полном объёме – газопровод построят до границ участка, а также выполнят строительство сетей в границах участков и подготовят домовладение к приёму природного газ, что позволит значительно сократить сроки подключения домовладений», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.