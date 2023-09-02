Умер миллиардер Мохаммед Аль-Файед

21:54, 02 сентября 2023, ПАИ

Египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед умер на 95-м году жизни. Об этом сообщили в агентстве «Интерфакс» со ссылкой на Sky News.

Семья предпринимателя сообщила, что он скончался в среду по естественным причинам. По данным Sky News, похороны прошли в пятницу после молитвы в Центральной мечети Лондона.

Ранее Аль-Файед был владельцем футбольного клуба «Фулхэм», отеля Ritz в Париже и лондонского универмага Harrods.

Напомним, что Мохаммед Аль-Файед – отец продюсера Доди Аль-Файеда, погибшего вместе с принцессой Дианой в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже. Мохаммед Аль-Файед скончался за день до 26-й годовщины гибели сына.

Миллиардер много лет вёл кампанию, пытаясь доказать, что смерть Доди Аль-Файеда и принцессы Дианы не была несчастным случаем и что к ней причастны британские спецслужбы. Однако расследование не подтвердило эту версию.