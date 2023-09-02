Новую спортивную площадку открыли в Ильинской школе Красногородского района

23:22, 02 сентября 2023, ПАИ

Церемония открытия спортивной площадки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» состоялась в Ильинской средней общеобразовательной школе Красногородского района 1 сентября. Об этом сообщили в газете «Заря».



Фото: Светлана Павлова, газета «Заря»



Фото: Светлана Павлова, газета «Заря»



Фото: Светлана Павлова, газета «Заря»



Фото: Светлана Павлова, газета «Заря»



Фото: Светлана Павлова, газета «Заря»



Фото: Светлана Павлова, газета «Заря»



Фото: Светлана Павлова, газета «Заря»



Фото: Светлана Павлова, газета «Заря»



Фото: Светлана Павлова, газета «Заря»



Фото: Светлана Павлова, газета «Заря»



















Спортивную площадку для сдачи норм ГТО установили летом в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Право перерезать символическую красную ленту было предоставлено директору Центра спортивной подготовки Андрею Сидорову, главе Красногородского района Валентине Понизовской, директору Ильинской школы Таисии Трофимовой и одной из лучших спортсменок школы, выпускнице девятого класса Елене Ивановой.

«У вас сегодня двойной праздник. Пусть спорт, занятия физической культурой, здоровый образ жизни для вас станут одними из основных приоритетов после учёбы. Надеюсь, что теперь в рамках выполнения нормативов ГТО вы все получите знаки отличия высшей пробы», – отметил Андрей Сидоров.

В газете напомнили, что Ильинской школе есть, чем похвастаться в плане спортивных достижений. В период с 2016 по 2022 учебные годы ученики получили четыре золотых, 31 серебряных и 18 бронзовых значков ГТО. Кроме того, школа ежегодно участвует в президентских состязаниях, третий год – во Всероссийском фестивале «Футбол в школе». В прошлом году школа стала региональным победителем в номинации «Образовательная организация до трёхсот обучающихся».

В завершение мероприятия подарками и медалями за активные занятия спортом наградили лучших учеников школы.